الفراغ الإنساني

" في الدول التي تنادت بدعم العدو الإسرائيلي، الدول التي يعاني فيها العقل الجمعي لحكوماتها وأحزابها عقولا خالية من الإنسانية تعادل تلك القلوب الخالية من الحب.

لتتأكد من هذا الذي يشي بخلل في الحضارة المفترضة، انظر لمن هرعوا للاصطفاف مع المحتل من الدول القوية التي تقول ثقافتها بالتنوير، كيف يضربون بعرض الحائط كل ما أنتجه مفكروهم وفلاسفتهم عن الإنسان والإنسانية.

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