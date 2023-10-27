الفتح يصعد للمركز الثالث بثنائية في الرائد | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الفتح للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز على نادي الرائد بنتيجة 2- 1 في الجولة الـ11.وفي الشوط الأول، سجل النموذجي عبر كل من توفيق بوحيمد والإسباني كريستيان تيلو في الدقيقتين الـ 28 والثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب المغربي كريم البركاوي الفارق مسجلًا الهدف الوحيد لنادي الرائد بالدقيقة الـ70.

وبعد الفوز، أصبح رصيد النموذجي 23 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

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