الفتح يتوج بطلاً لدوري بلياردو الكبار والاتحاد ثانياً والأهلي ثالثاً

‏بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد بن سالم النعيمي توج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري اليوم الجمعة نادي الفتح كبطل للدوري السعودي الممتاز للأندية للبلياردو لدرجة الكبار، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الاتحاد بنتيجة 4/1 في ختام الموسم الرياضي 2023 حيث أقيمت الأدوار النهائية وحفل الختام على صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض..

وتم تكريم اللاعبين والمدربين والحكام المميزين خلال الموسم الرياضي..من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري نادي الفتح على تحقيق اللقب مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الدوري في هذا الموسم..ورحب الدكتور الشمري برئيس الاتحاد الآسيوي السيد محمد النعيمي بوجوده في المملكة وحضوره الحفل الختامي مقدماً شكره له على الحضور..

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