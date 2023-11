الفتح يطرح تذاكر مباراة الهلال.. والأسعار تبدأ من 30 وحتى 650 ريالاً

ويستضيف الفتح رابع الترتيب بـ 23 نقطة نظيره الهلال متصدر جدول الترتيب بـ29 نقطة، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية..وكشفت إدارة الفتح أن أسعار التذاكر ستكون مطروحة للبيع على ثلاث فئات هي: المنصة وقيمة التذكرة 650 ريالاً ، الموحدة 75 ريالاً، ومخفضة 30 ريالاً..وحددت إدارة النادي البوابتين (2،3) لجماهير الفتح فيما ستكون البوابة رقم 5 مخصصة لدخول جماهير الهلال.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: مباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةمباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة الفتح والشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: الفتح يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالفتح يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: نفاد تذاكر جماهير الهلال لمواجهة الفتح في دوري روشننفدت التذاكر المخصصة لجماهير الهلال، في مباراة فريقها أمام الفتح، المقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والحزم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالتعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والحزم حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الهلال والحزم في ثمن نهائي كأس الملك.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: تألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه تترقب الجماهير مباراة الفتح ضد الشباب اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط صراع قوي لتقديم

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: كاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةكاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتحقيق

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕