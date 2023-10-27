الفتح يزيد جراح الرائد ويبقيه في المركز الأخير

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الفوز على شقيقه الرائد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة..وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفتح بهدفين لهدف..

أهداف المباراة سجلها توفيق بوحيمد في الدقيقة 26 والمحترف كريستيان تيو في الدقيقة 45+3 قبل أن يقلص كريم البركاوي النتيجة لصالح الرائد في الدقيقة 69..بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الفتح عند النقطة رقم 23 ارتقى من خلالها إلى المركز الثالث مؤقتاً، في حين توقف رصيد نادي الرائد عند النقطة رقم 5 في المركز الثامن عشر والأخير.

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