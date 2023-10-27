الفتح يواصل انتصاراته ويحصد نقاط الرائد

واصل الفتح سلسلة انتصاراته، عندما تغلب على مضيفه الرائد 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي .

وانهى الفتح الشوط الأول متقدماً بهدفي توفيق بوحيمد (28) والإسباني كريستيان تيو (45+3) وفي الشوط الثاني قلص الرائد النتيجة بهدف المغربي كريم البركاوي (69 من ركلة جزاء) .

وفي الشوط الثاني بحث الرائد عن التعادل وتحصل على ركلة جزاء نفذها المغربي كريم البركاوي ولعب الكرة على يمين الحارس السويدي جاكوب ريين (69) وحاول الرائد إدراك التعادل فيما حاول الفتح إضافة هدف ثالث لكن محاولاتهما لم يكتب لها النجاح . headtopics.com

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