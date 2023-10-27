الغارديان: بايدن أنكر أرقام وزارة الصحة الفلسطينية رغم اعتمادها في 'الخارجية' الأمريكية

للإعتذار عن شيطنته الفلسطينيين عندما قال إنه لا يثق بأرقامهم عن الضحايا الذي سقطوا جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على قطاع غزة.

ولم يشمل تقرير وزارة الصحة المفقودين ولا الذين دفنوا بدون عرضهم على المستشفيات أو الذين لم تستكتمل إجراءاتهم في المراكز الصحية. وقال لوك بيكر، مدير مكتب رويترز السابق في القدس إنه يشكك في الأرقام ودعا منظمات الصحافة للتعامل بشك معها وقال"على كل منظمة إخبارية تحترم نفسها التأكيد أن وزارة الصحة في غزة تديرها حماس، ولها مصلحة دعائية لتضخيم أعداد الضحايا قدر الإمكان، ولا أنكر أن مدنيين قتلوا".

وبين شاكر، أن المنطقة الرمادية هي التفريق بين المدنيين والمقاتلين، إلا أن العدد الأكبر من الأطفال والنساء يعطي فكرة عن عدد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى الحاجة للتفريق بين الأرقام التي تخرج مباشرة في يوم ما وتلك التي تجمع مع مرور الوقت، حيث تكون الصورة أوضح. headtopics.com

واستدرك،"أن البيانات تنظم بشكل عام بطريقة مفصلة وتحتوي على معلومات شخصية عن كل شخص وهو ما يدفعنا للثقة بها". وتابع،"لسوء الحظ، عندما لا يمكن استساغة الواقع، تفضل إسرائيل وعدد من حلفائها إنكارها أو دفن الرؤوس في الرمل وطالما استطاعوا خلق ضباب الحرب والتضليل الإعلامي حول ما يجري، فإن هذا يقدم ستارا للمواصلة، ومواصلة قتل 100 طفل فلسطيني أو أكثر كل يوم".

وقالت المجلة، إن الوزارة ردت بتفصيل حيث أشارت لاستشهاد 6.747 شخصا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ، مع أن الوثيقة لم تشمل 281 مفقودا.

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