العليمي يُشيد باستجابة المملكة الإنسانية في مواجهة الإعصار 'تيج'

- رئيس مجلس القيادة الرئاسي - بالاستجابة الإنسانية العاجلة من المملكة العربية السعودية لإغاثة الأسر المنكوبة، والمساهمة في تقييم الأضرار وتأهيل البنى التحتية والخدمية جراء الإعصار المداري "التي واجهت الإعصار المداري "تيج" الذي أحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، كأسوأ كارثة طبيعية تشهدها المحافظة.

ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إيوائية وغذائية طارئة للأسر المتضررة من الإعصار "تيج"، في محافظة المهرة. وتشمل المساعدات المقدمة تأمين احتياجات المتضررين من البطانيات والفرش والمستلزمات المنزلية الأخرى، وكذلك توزيع السلال الغذائية التي تحتوي على المواد الغذائية الرئيسة.

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