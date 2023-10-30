العنف يضرب الكرة الفرنسية مع اقتراب الأولمبياد

وتعرض غروسو لإصابات في الوجه في حادث جديد للعنف الجماهيري يستهدف دوري الدرجة الأولى الفرنسي الذي كان قبل عامين هدفا لسلسلة من حوادث العنف والشغب الجماهيري أيضا.

وبما أن الأحداث وقعت خارج ملعب فيلودروم الخاص بمرسيليا فإن سلطات الكرة الفرنسية لا يمكنها فرض أي عقوبات على النادي المنتمي للمدينة الساحلية في جنوب فرنسا. وفي هذا التوقيت تشكل الأحداث إساءة لصورة الكرة الفرنسية، بينما تعكف رابطة الدوري المحلي على العمل من أجل بيع حقوق بث مباريات البطولة خلال الفترة 2024-2029 كما أن الأحداث تسيء أيضا للبلاد بصفة عامة قبل أقل من عام من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في العاصمة باريس.

وستقام بعض مباريات الجولات التمهيدية الأولمبية في مرسيليا حيث اندلع العنف والشغب الجماهيري بين مشجعي إنجلترا والشرطة الفرنسية في نهائيات كأس العالم 1998. وقال أولمبيك ليون في بيان: يأسف أولمبيك ليون لحدوث مثل هذا الموقف كل عام في مرسيليا ويناشد السلطات تقييم خطورة وتكرار هذا النوع من الحوادث قبل وقوع مأساة أكثر خطورة.وقال بابلو لونغوريا رئيس أولمبيك مرسيليا: ما تعرض له فابيو غروسو مرفوض تماما. هذا شيء لا يصح أن يحدث في كرة القدم مطلقا. هذا مرفوض حتى وإن حدث خارج أسوار الملعب. أشعر بالغضب والانزعاج الشديد لهذا الموقف. headtopics.com

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إيملي أوديا كاسيترا: هذه الأفعال غير المقبولة تتنافى مع قيم كرة القدم والرياضة، ويجب العثور على مرتكبيها ومعاقبتهم بشدة.وجاءت هذه الحوادث أيضا بعد أن أفسدت أحداث عنف وشغب جماهيري موسم 2021-2022.

وفي هذا الموسم عوقب نادي نيس بخصم نقطتين من رصيده بسبب وقوع أحداث خطيرة خلال مباراته أمام مرسيليا عندما اشتبك لاعبو الفريق الزائر مع مشجعي صاحب الأرض الذين ألقوا الصواريخ والألعاب النارية واقتحموا أرض الملعب. headtopics.com

وشهت قمة الشمال بين لانس وليل أيضا أحداث عنف وشغب وتأجلت بداية الشوط الثاني نتيجة لذلك قبل تدخل قوات الأمن وطواقم الاستاد.قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يود ربط لاعب خط الوسط جمال موسيالا بالنادي مدى الحياة، ويرغب في تجديد ...أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الاثنين إيقاف لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة ...

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