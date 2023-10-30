العودة إلى الوطن

تنتظر المركبات التي تحمل المهاجرين واللاجئين الأفغان عبور الحدود إلى أفغانستان، حيث يغادرون باكستان بعدما أمرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر جميع المهاجرين، ومن بينهم ما يقرب من مليوني أفغاني يعيشون بشكل غير قانوني، لمغادرة البلاد بحلول نهاية أكتوبر أو مواجهة الطرد، بعد تصاعد الهجمات المسلحة التي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على المسلحين الأفغان."إ ب أ"

تنتظر المركبات التي تحمل المهاجرين واللاجئين الأفغان عبور الحدود إلى أفغانستان، حيث يغادرون باكستان بعدما أمرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر جميع المهاجرين، ومن بينهم ما يقرب من مليوني أفغاني يعيشون بشكل غير قانوني، لمغادرة البلاد بحلول نهاية أكتوبر أو مواجهة الطرد، بعد تصاعد الهجمات المسلحة التي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على المسلحين الأفغان."إ ب أ"

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سفارة الكويت في لبنان تدعو رعاياها في الدولة للعودة الطوعية والتواصل معهادعت السفارة الكويتية في لبنان، الأحد، رعاياها الموجودون في لبنان إلى العودة الطوعية إلى البلاد وذلك في تحديث نشرته وزارة الخارجية الكويتية على موقعها الرسمي. اقرأ أكثر ⮕

الكويت تدعو رعاياها في لبنان للعودة الطوعيةدعت السفارة الكويتية في بيروت بتحديث نشرته الخارجية الكويتية اليوم الكويتيين في لبنان، إلى العودة الطوعية إلى البلاد. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة العودة بين الأهلي المصري وصن داونز | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةموعد مباراة العودة بين الأهلي المصري وصن داونز يترقب عشاق كرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي المصري ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة: نَعِدُ بالوصول إلى هدف إطالة عمر الإنسان السعودي إلى 80 عامًاسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

🔴 مباشر: الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات إلى غزةحثت الولايات المتحدة إسرائيل الأحد على حماية المدنيين في غزة وطالبت بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الفور، وسط غضب متزايد من ارتفاع عدد القتلى الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ ثلاثة أسابيع. يأتي ذلك بالتزامن مع تكرار الجيش الإسرائيلي طلبه من سكان غزة التوجه إلى جنوب القطاع، وقال: 'صار الآن أمرا ملحا'. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار ولا عودة لما قبل 7 أكتوبرأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الحكومة بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه 'لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر'.فيما أشار إلى اقرأ أكثر ⮕