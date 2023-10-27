العراق.. ديوان الوقف السني يوجه دعوة عاجلة للعراقيين الليلة على خلفية الهجوم الدامي على غزة

وتشن الطائرات افسرائيلية الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بيانا طالبت فيه روسيا بطرد ممثلي حركة"حماس" فورا من موسكو.

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رغم توغل ليل الأربعاء.. إسرائيل توافق على تأجيل هجومها البريوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي، حسبما ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. اقرأ أكثر ⮕

'إغراق' أنفاق حماس بغاز الأعصاب.. تقرير يكشف خطة إسرائيليةكشف موقع 'ميدل إيست آي' معلومات مفادها بأن الهجوم البري الإسرائيلي المتأخر على قطاع غزة، هو جزء من حملة الحفاظ على عنصر 'المفاجأة' الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

'نضرب ونعتذر'.. غضب في مصر بعد حوادث رفح ونويبع وطابابعد تعرض الأراضي المصرية لـ3 ضربات خلال أسبوع على خلفية الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة، تباينت ردود فعل رواد التواصل على قصف أحد أبراج المراق اقرأ أكثر ⮕

الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي'حرب غزة: الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي' اقرأ أكثر ⮕

تباين ليبي بشأن مطالبة «النواب» وقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيلعدّ سياسيون ليبيون دعوة مجلس النواب الليبي بوقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة رسالة تضامنية، في حين عدّها آخرون مناكفة لحكومة «الوحدة». اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع الإسرائيلي: انتقلنا إلى الهجوم المتعاظم على قطاع غزة من الجو والبحر والبرقال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالات إن إسرائيل انتقلت إلى 'الهجوم المتعاظم' على قطاع غزة من الجو والبحر والبر. اقرأ أكثر ⮕