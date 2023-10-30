العدوان على غزة يفاقم أزمة الطاقة بمصر.. عودة لقطع الكهرباء بشكل مضاعف

لكن وعكس التوقعات قررت الحكومة المصرية زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي ليصل إلى ساعتين يوميا على مستوى الجمهورية، ولم تحدد موعدا للانتهاء من سياسة تخفيف الأحمال.و بررت الحكومة قرارها بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق، والذى أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق وبالتالي زيادة معدلات استهلاك الغاز الطبيعي عن العام الماضي.

وأوضح الخبير الدولي في مجال الطاقة وتحلية المياه، أن"مصر كانت تعول على دخول فصل الشتاء لتوفير كميات أكبر من الغاز بسبب تراجع الاستهلاك من الكهرباء، ولكن مع دخول الشتاء اندلعت الحرب في غزة وتبعها إيقاف الإنتاج من حقل تمار، وتحويل الإنتاج من حقل لوياثان العملاق بالبحر المتوسط إلى الأردن، وبالتالي تضاعفت أزمة نقص الغاز، وهو السبب الإضافي في قلب المعادلة وتغيير خطط الحكومة المصرية لتصدير الغاز الفائض، وفي ظل نقص العملة الصعبة لا تستطيع مصر شراء المازوت لتشغيل محطات الكهرباء".

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