العراق: السوداني يقيل رئيسي مكافحة الإرهاب وعمليات بغداد

وشملت التغيرات تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: أجهزة «مكافحة الإرهاب» البريطانية تتأهب لتهديدات أمنية إيرانيةذكرت صحيفة «الغارديان» أن أجهزة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تراقب عن كثب احتمال استغلال إيران الحرب بين «حماس» وإسرائيل للوصول إلى أهدافها.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: برلمانيون لـ «عكاظ»: لا لإغلاق السفارة الأمريكية في بغدادتعرض العراق لحالة من الفوضى في المواقف السياسية بعد أن عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى خلط الأوراق بدعوته إلى إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: في ظل الحرب على غزة.. لماذا تُصعّد إسرائيل التوتر بالضفة الغربية؟اقتحامات إسرائيلية وعمليات قتل واعتقالات وتخريب واعتداءات للمستوطنين - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: السودان.. 'البرهان' ينهي تكليف 5 وزراء من مهامهمويكلف 4 وزراء جدد، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: خلطة العسل والخل... علاج واعد للجروح والحروقتطبيقات جديدة لخلطة العسل والخل في مكافحة بكتيريا الجروح المستعصية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: نائب وزير الداخلية يستقبل فريق جمعية مكافحة أمراض القلب «نبضات»نائب وزير الداخلية يستقبل فريق جمعية مكافحة أمراض القلب «نبضات»

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕