العدالة يصطدم بالعربي .. والباطن يستقبل البكيرية

يستضيف نادي الباطن ضيفه نادي البكيرية على ملعبه ن في حفر الباطن عند الساعة 03:10م.

ويبحث السماوي على النقاط الثلاث من اجل تحسين مركزه وتعويض مافات فيما يرغب البكيرية الوصول الى النقطة 17 للدخول للمنافسة على مراكز المقدمهيحل نادي العدالة ضيفاً على النادي العربي على ملعب إدارة التعليم في عنيزة عند تمام الساعة 06:00م.

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