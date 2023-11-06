العاهل الأردني يعلن عن إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني في غزة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في منشور على منصة إكس، فجر اليوم (الإثنين)، إن سلاح الجو الأردني تمكن في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.وأنشئ المستشفى الميداني الأردني في غزة عام 2009 في منطقة تل الهوى، وتبلغ سعته السريرية 40 سريرا.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLİNE »

:

TRTARABİ: عاهل الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في غزةأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوّاً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مضيفاً: 'هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة'.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر »

SKYNEWSARABİA: العاهل الأردني: سلاح الجو يقوم بإنزال مساعدات طبية في غزةأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن سلاح الجو الملكي تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر »

RTARABIC: العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزةقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فجر يوم الاثنين، إن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

AA_ARABİC: الجيش الإسرائيلي: الأردن نسق معنا لإنزال مساعدات في غزةالملك عبد الله الثاني أعلن في وقت سابق إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني غزة.. - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر »

ALYAUM: القوات الأردنية أنزلت مساعدات طبية جوًا للمستشفى الميداني في غزةالقوات الأردنية أنزلت مساعدات طبية جوًا للمستشفى الميداني في غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر »

CNNARABİC: الملك عبدالله: إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا للمستشفى الأردني في غزةقال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن القوات الجوية الأردنية أجرت إنزالا جويًا لمساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، منتصف ليل الأحد - الاثنين.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر »