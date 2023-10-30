العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي لدعم الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها في غزة

وجدد العاهل الأردني تأكيده اليوم الاثنين، على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع، مؤكدا على أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة.

وأشار لازاريني إلى عدم قدرة المنظمة على استكمال أعمالها في المنطقة، مشددا على ضرورة تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع. ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب:"شاهدوا الفرق".

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير دورية حول الوضع في جمهورية داغستان من إدارة الأمن الفدرالي الروسي، ورئيس الجمهورية شخصيا. headtopics.com

أوضحت الحكومة المصرية سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد، عقب أن أصبحت تزيد عن الساعة فى بعض المناطق، وسط تساؤلات لدى بعض المواطنين.أفادت"أ ف ب" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة أطلقتها قوات كييف على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.بالصور.. استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزة

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ملك الأردن يدعو المجتمع الدولي لدعم «الأونروا»دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين». اقرأ أكثر ⮕

السعودية تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف العملية الإسرائيلية في غزةأدانت السعودية بشدة العمليات العسكرية في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه العمليات والانتهاكات الصارخة وغير المبررة. اقرأ أكثر ⮕

السعودية تدعو لوقف فوري للهجوم البري الإسرائيليأدانت السعودية بشدة العمليات العسكرية في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه العمليات والانتهاكات الصارخة وغير المبررة. اقرأ أكثر ⮕

السعودية تشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في غزةناقش وزير الخارجية السعودي مع نظيره النرويجي تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزل من استمرار تطور الأوضاع. اقرأ أكثر ⮕

الصليب الأحمر الدولي يدعو لإنهاء المعاناة 'الكارثية' في غزةناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالم التحرك لوقف 'المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية' في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

«الأونروا» تحذر من انتشار الفوضى في غزة بعد نهب مستودعات مساعدات«الأونروا» تقول إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع واستولوا على الطحين والمؤن في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕