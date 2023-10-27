العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدميسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبة، من خلال إعداد مشروع جديد لإعادة تنظيم ضريبة الدخل، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الامتثال والشفافية.أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 959 مليون ريال في حسابات مستفيدي"سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر أكتوبر 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.سجلت أسعار العقار السكني في عدد من المناطق انخفاضا بلغ حتى 5.98% في جيزان، و3.95% في حائل، و1.05% في نجران، و0.04% في المدينة المنورة.أكد مصدر عدلي على عدم صحة ما ذهب إليه محامٍ في تطبيق «TIKTOK»، الذي ادّعى أن الشاب إذا وعد فتاة شفهيًا بالزواج، فإن ذلك يعد خطوبة رسمية، وفق نص نظام الأحوال الشخصية. headtopics.com

غير 25% من الموظفين بالمملكة أماكن عملهم خلال العام الماضي حسب نتائج استطلاع أجرته شركة زيورخ العالمية للحياة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة الأبحاث ريديوس إنسايتس حول مستقبل العمل في الشرق الأوسط.سادت حالة من الغضب والتذمر بين صفوف جنود دولة الاحتلال، عقب ظهور نجل رئيس وزراء الاحتلال على شواطيء ميامي في الوقت الذي تعيش فيه دولة الاحتلال كابوسا غير مسبوق.

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.أعلنت المملكة أنها ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.بشرى.. إعفاءات ضريبية جديدة.. headtopics.com

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أخبار السعودية.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعيصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

طريقة معرفة تفاصيل طلب التقديم واستحقاق الضمان الاجتماعي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةطريقة معرفة تفاصيل طلب التقديم واستحقاق الضمان الاجتماعي أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن اقرأ أكثر ⮕

خطوات تعديل رقم الهاتف في الضمان الاجتماعي المطوريجب تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، وتحديث البيانات. اقرأ أكثر ⮕

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية التسجيل في حساب المواطنصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

بوتين: هناك محاولات للعب على المشاعر الدينية لشعوب الشرق الأوسطتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن محاولات للعب على المشاعر الدينية في سياق ما يحدث في الشرق الأوسط، هدفها زيادة عدم الاستقرار في العالم. اقرأ أكثر ⮕

مغامرة وأكشن ورعب.. 8 أفلام جديدة في السينماتتستقبل صالات السينما في عطلة هذا الأسبوع، أفلام جديدة ضمن مجموعة الأفلام التي تعرضها المملكة نهاية كل أسبوع. اقرأ أكثر ⮕