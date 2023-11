العاصفة كيران.. أعلى سرعة للرياح تهدد سواحل أوروبا

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 170 كيلومترا في الساعة، مع أمواج يبلغ ارتفاعها حوالي 10 أمتار في الطرف الشمالي الغربي من البلاد. وألغت الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية بعض رحلات القطارات الإقليمية في خمس مناطق شرقية ابتداء من وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

وقال إريك بروكاردي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني لرجال الإطفاء، لقناة (بي إف إم) التلفزيونية الإخبارية الفرنسية: "يجب أن نستعد خلال اللحظات الأكثر هدوءا". ونصح السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ بإحكام وتجهيز أنفسهم بحزم الطوارئ المعبأة بالأدوية اللازمة والمصابيح اليدوية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية من رياح استثنائية تبلغ سرعتها حوالي 145 كيلومترا في الساعة تهب عبر بريتاني، ونورماندي، وباي دو لا لوار.

