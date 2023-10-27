الطيران منخفض التكلفة تحت ضغط المنافسة الضارية .. رهان على الاندماجات لإنقاذ السوق

وفي ألمانيا كان متوسط سعر رحلة الطيران الدولية أعلى بنسبة 33.4 في المائة عن عام 2022.السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه: لماذا تلك الزيادة، وما الأسباب التي دفعت شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى زيادة أسعار تذاكرها؟

ويضيف"الزيادة الحادة في تكاليف الصيانة المرتبطة بنقص بعض المعادن نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية والتدهور الراهن في سلاسل التوريد إضافة إلى زيادة الرواتب في قطاع الطيران كل تلك العوامل أسهمت في رفع أسعار تذاكر الطيران عامة، وأسعار تذاكر الرحلات الجوية الرخيصة تحديدا".

لكن المشكلة التي تواجهها أن عمليات الاندماج لا تحظى في كثير من البلدان الأوروبية بترحيب كبير، خشية بروز قوى ضخمة ذات طبيعة احتكارية، كما أن عمليات الاندماج قد تستغرق في كثير من الأحيان أعواما طويلة للتغلب على العقبات القانونية التي تبرز في الطريق والحاجة إلى فترات زمنية طويلة لإقناع المساهمين. headtopics.com

من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية" الطيار اليسون سايدر عضو اتحاد الطيارين البريطانيين،"إن شركات الطيران منخفضة التكلفة وجدت لتبقى، فالاندماج لا شك يمنحها مزيدا من القوة والقدرة المالية لضمان الاستمرار، لكن حتى في حال الفشل وعدم إتمام صفقات الاندماج، فإن خروج شركة أو مجموعة من شركات الطيران منخفض التكلفة من الأسواق لا يعني أن هذا النموذج سينهار، فهذا مستبعد لأنها أثبتت نجاحها في الأعوام الماضية".

ويشير البعض إلى أن الحكومات الأوروبية لن تسمح باختفاء نموذج الطيران منخفض التكلفة، وستعمل أيضا على مساندته للحفاظ على مستوى مقبول لأسعار تذاكر الطيران لتكون في متناول يد الأغلبية العظمى من الراغبين في السفر، الذين لا تسمح لهم قدرتهم المالية على السفر عبر شركات الطيران الرئيسة، وتعود الثقة في دعم الحكومات لتلك الشركات إلى أن شركات الطيران منخفض التكلفة تعمل على إنعاش عديد من المطارات التي تستخدمها بشكل حصري تقريبا. headtopics.com

ورغم ذلك، تستبعد كلوديا جورج الخبيرة في المجال السياحي في المملكة المتحدة، انخفاض أسعار تذاكر شركات الطيران منخفضة التكلفة في الأجل القصير أو المتوسط أو أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

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