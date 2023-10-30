الطيران المدني: بدء سريان لائحة إصدار التراخيص للناقلات الجوية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي.رفع مستوى الأداء في المطارات

وتهدف جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.وتأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران؛ لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في المملكة.

وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.وتعزيزًا لدور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في السعودية، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد. headtopics.com

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي.رفع مستوى الأداء في المطارات وتهدف جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن توفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران.وتأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران؛ لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في المملكة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: twasulnews »

«الطيران المدني»: بدء سريان السياسة الاقتصادية للقطاع في السعودية.. وإصدار 3 لوائحأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في السعودية، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم (الاثنين) 30 أكتوبر 2023. اقرأ أكثر ⮕

الطيران المدني: اعتماد 3 لوائح اقتصادية تدخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم 30 أكتوبرأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل... اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني بغزة: فوجئنا بحجم الدمار وعدد القتلى بعد عودة الاتصالات للقطاعقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل اليوم الأحد، إن الدفاع المدني فوجئ بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات للقطاع. اقرأ أكثر ⮕

قتلى وجرحى في موجة قصف إسرائيلي جديدة لمناطق متفرقة من قطاع غزةشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسة استهدافات جديدة طالت عددا من الأحياء في قطاع غزة ومخيم جباليا. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني: أمطار غزيرة على مناطق المملكة حتى الجمعةالدفاع المدني: أمطار غزيرة على مناطق المملكة حتى الجمعة اقرأ أكثر ⮕

إخلاء مطار في داغستان بعد اقتحامه من محتجين عقب هبوط طائرة من إسرائيلاقتحم عشرات المحتجين، اليوم (الأحد)، مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕