الطلب على الملاذات الآمنة يدعم استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0245 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2013 دولار للأوقية.وتترقب أطراف السوق قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير، وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس البنك جيروم باول.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تحوطًا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.ونزل البلاتين 0.3% إلى 901.35 دولار للأوقية.

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