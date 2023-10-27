الطائي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الرياض بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.

فارس الشمال سجل ثلاثيته عبر كل من “ماركو دوجاندزيتش” و”ألفا سيميدو” و”راكان شملان” في الدقائق الـ 28 والـ40 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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