الطاقة الدولية: العالم يستعد لدخول عصر الطاقة النظيفة

وأشار إلى وجود منافسة اقتصادية جديّة بين الدول للحصول على موقع أفضل في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وأنه من الممكن لتركيا أن تحدد المجالات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية وتصبح رائدة فيها. وتعتبر الصين واحدة من أهم لاعبي إنتاج تقنيات الطاقة النظيفة، حيث يأتي 80 بالمئة من الألواح الشمسية والبطاريات المنتجة في العالم من الصين، بحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية.

بيرول اعتبر أن"العديد من البلدان التي شهدت هذه الخطوات، تضع حالياً خططاً للدخول في منافسة مع الصين من خلال تقديم حوافز لمصنعيها، وقد بدأت الولايات المتحدة في تقديم حوافز جادة للغاية وكذلك أوروبا". وقال إنه"سيكون من الحكمة للغاية أن تعمل أوروبا مع تركيا، خاصة في مجال تقنيات الرياح.. تركيا واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لأوروبا ولقد اتخذت خطوات مهمة في مجال طاقة الرياح".

وأوضح:"هذا الأمر يتطلب بحثاً جاداً، فالإمكانات الصناعية والتصنيعية لتركيا عالية للغاية.. ولديها الكثير من الخبرة، ويمكن لتركيا أن تلعب دورا جديا في تصنيع بعض المواد النظيفة، فهي تستطيع إنتاج احتياجاتها الخاصة وتصدير الفائض إلى أوروبا والدول المحيطة بها".

