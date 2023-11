الطائف تنضم إلى المدن الإبداعية ضمن شبكة اليونسكو

وبعد أن حصلت المدن الجديدة الـ55 على التسمية، أصبح عدد المدن الأعضاء في الشبكة 350 مدينة تنتشر في أكثر من 100 بلد وتغطي سبعة مجالات إبداعية: الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والفنون الرقمية، والتصميم، والأفلام، وفن الطهي، والآداب، والموسيقى.

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود احتفاءً بهذه المناسبة عبر حسابه على منصة «X»: «الطائف، أرض الشعر والأدب وعكاظ ضمن شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية».يذكر أنّ مدينة ليون مدينة مبدعة في الفنون الموسيقية منذ 2008، وأصبحت مدينة مبدعة في الآداب بناءً على طلبها بتغيير المجال الإبداعي.

يذكر أن المدن التي حصلت أخيراً على تسمية المدن الإبداعية ستتعاون مع أعضاء الشبكة بغية تنمية القدرة على الصمود في مواجهة الاختلال المناخي أو تفاقم أوجه عدم المساواة أو التوسع الحضري السريع، إذ من المتوقع أن يعيش 68% من سكان العالم في مناطق حضرية من الآن وحتى 2050.

كما أنها مدعوة إلى المشاركة في المؤتمر السنوي في 2024 لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية (من 1 إلى 5 يوليو 2024) الذي سوف يعقد في براقرة بالبرتغال تحت شعار «إشراك الشباب في مناقشات العقد المقبل».

