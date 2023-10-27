الطائي يستعيدُ نغمةَ الانتصارات من بوابة الرياض

استعاد فريقُ الطائي نغمةَ الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الخمس الأخيرة، بتغلُّبه على ضيفه فريق الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء يوم الجمعة، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م..بادر الضيوف لافتتاح باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الثامنة عبر مهاجمه صالح آل عباس، الذي ارتقى فوق الجميع ليحول عرضية 'خوان ميجيل' برأسه داخل شباك الحارس 'معتز البقعاوي'، معلنة عن أول أهداف المباراة..

وأضاف 'ألفا سيميدو' الهدف الثاني لأصحاب الضيافة برأسية رائعة، مستغلًّا عرضية مميزة من 'أندري كورديا' عند الدقيقة 40..وقبل الدخول إلى الاستراحة عزّز 'راكان الشملان' تقدم فريق الطائي بإحرازه ثالث الأهداف بذات الطريقة، بعد أن حول عرضية 'حسين قاسم' برأسه لداخل شباك 'مارتن كومبانيا'، وذلك في الدقيقة '45+2'..

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