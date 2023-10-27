الطائي يقلب الطاولة على الرياض في روشن

تحت زخات المطر تمكن فريق الطائي من ايقاف سلسلة النتائج السلبية للفريق بعد تحقيقه الفوز وقلبه النتيجة على ضيفه الرياض الذي تقدم اولاً بهدف مبكر عن طريق صالح ال عباس قبل ان يقلب الطائي نتيجة اللقاء وينتصر بنتيجة 3/2 .سجل للطائي المهاجم الكرواتي ماركو دوغاندزيتش والذي احتفل بآول اهدافه مع الفريق هذا الموسم و اضاف الهدف الثاني قائد الفريق الفا سميد وسجل الهدف الثالث راكان الشملان وقلص الفارق للرياض اللاعب بيرما توريه .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الطائي الى 10 نقاط في المركز الرابع عشر فيما بقى الرياض على رصيده السابق 11 نقطة في المركز الحادي عشر .

اقرأ أكثر:

alyaum »

الطائي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالطائي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الرياض أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الطائي، الشوط الأول من مباراة الرياض بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من اقرأ أكثر ⮕

الشباب يعلن طبيعة إصابة كاراسكوأعلن نادي الشباب طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه البلجيكي يانيك كاراسكو خلال مباراته الماضية بدوري روشن أمام الطائي. اقرأ أكثر ⮕

ضمك يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة في دوري روشنفاز فريق ضمك على ضيفه الأخدود بثنائية نظيفة 2-0)، في المباراة التي اقيمت بينهما الخميس على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط في افتتاح مباريات الجولة الحادية عشر لدوري روشن السعودي للمحترفين . اقرأ أكثر ⮕

السبت.. افتتاح موسم الرياض بنزال 'أشرس رجل على وجه الأرض'ستنطلق يوم السبت فعاليات موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة بنزال 'أشرس رجل على وجه الأرض' في حلبة الرياض التي ستحتضن مباراة الملاكمة العالمية والحدث التاري اقرأ أكثر ⮕

الأهلي لا يفوز على الهلال في أكتوبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالأهلي لا يفوز على الهلال في أكتوبر يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد يواصل الابتعاد عن الانتصارات في دوري روشن بتعادل أمام الحزمفرض الحزم التعادل على مضيفه الاتحاد 2-2، في اللقاء الذي جمعهما الخميس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي . اقرأ أكثر ⮕