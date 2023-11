الضفة.. مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي يرفع العدد إلى 131

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، بـ"استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية، وإصابة آخرَيْن بجراحٍ خطيرة". وبحسب بيانات وزارة الصحة فإن عدد القتلى بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، ارتفع إلى 131 قتيلا منذ بدء المواجهات الراهنة في 7 أكتوبر الماضي.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن قوات عسكرية إسرائيلية خاصة اقتحمت مدينة قلقيلية، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين.وتأتي المواجهات في ظل"حرب مدمرة" يشنها الجيش الإسرائيلي لليوم 27 على غزة؛ وقتل إجمالا أكثر من 8525 فلسطينيا بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة"حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

