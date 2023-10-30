الضفة.. مقتل فلسطيني سادس برصاص إسرائيلي الاثنين

في قرية "رأس كركر" شمال غرب رام الله، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ما يرفع إجمالي القتلى إلى 122 منذ 7 أكتوبر...قتل فلسطيني سادس، الاثنين، برصاص مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية، ما يرفع إجمالي القتلى منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 122 شخصا.

​​​​​​​وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ"استشهاد الشاب أحمد نوفل (23 عاما) متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين قبل أيام في قرية رأس كركر شمال غرب رام الله بالضفة"، ما رفع حصيلة الاثنين إلى 6 قتلى. وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، ارتفع إلى 122 منذ 7 أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في بيان:"استشهاد 5 فلسطينيين بين ليلة الأحد وفجر الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين وحامس في بلدة يطا قرب الخليل". وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تزامنا مع شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي منذ 24 يوما غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 فلسطينيين بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048 ، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. headtopics.com

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