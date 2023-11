الضبابية تسيطر على سوق النفط .. محفزات انخفاض الأسعار تعزز نمو الإنتاج الأمريكي

ولفت المحللون، إلى أن أسعار الفائدة ستظل هي السلاح المفضل لدى البنوك المركزية في مواجهة التضخم، لكن حتى هذه البنوك تدرك أن استخدام هذا السلاح لا بد أن يكون مقتصدا خشية أن يحقق عكس الهدف، مرجحين أن يكون لقرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير تأثير إيجابي في أسعار النفط.

ولفت إلى تعرض أسعار النفط مرة أخرى للضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الصيني حيث أثار أحدث بيانات التصنيع مخاوف الطلب، مشيرا إلى تراجع المعنويات الهبوطية حول الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة، لكن بيانات نشاط التصنيع لشهر أكتوبر ستعيد بلا شك مسألة ضعف الطلب الصيني إلى أجندة النفط الخام العالمية.

وأضاف، أنه "من غير المتوقع انقطاع الإمدادات دون تصعيد واسع في المنطقة ولا سيما مع الحاجة الملحة إلى حل كامل للصراع من أجل استنزاف علاوة المخاطر المؤثرة بقوة في أسعار النفط الخام". وأشار إلى أنه قبل 7 أكتوبر الماضي أدت التخفيضات الطوعية لـ"أوبك+" وسحب مخزونات الخام العالمي وانخفاض مخزونات كوشينج إلى دعم النفط الخام قبل أن تؤدي السياسة النقدية المتشددة والمخاوف بشأن الطلب إلى عكس مكاسب الربع الثالث.

وأبرزت بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية إشارة إلى ظهور أدلة على تدمير الطلب، مع صدور بيانات أولية تظهر أن إنتاج الولايات المتحدة قد يتجه مستقبلا نحو الانخفاض، خاصة مع هبوط استهلاك البنزين إلى أدنى مستوياته في عقدين، بينما في المقابل رصدت البيانات أن نمو الطلب المزدهر في الصين والهند والبرازيل يمثل زيادة قدرها 2.3 مليون برميل يوميا إلى 101.9 مليون برميل يوميا في 2023 وتمثل الصين 77 في المائة منها.

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.3 في المائة، أو ما يعادل 28 سنتا، إلى 85.30 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من 1 في المائة الثلاثاء وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر أربعة سنتات لتسجل عند التسوية 87.41 دولار للبرميل مع انقضاء أجل العقد الثلاثاء.

