الصين تعبر عن مخاوفها من زيادة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الجانبين تبادلا بشكل صريح ومتعمق وبناء الرؤى بشأن الوضع البحري والأمن والاقتصاد البحريين. أوضح البيان أن الصين عبرت عن مخاوف جدية بشأن زيادة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، وعمليات الاستطلاع القريبة المتكررة التي تستهدف البلاد، ودعم انتهاكات واستفزازات من دول في منطقة بحر الصين الجنوبي.

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BBCARABİC: 'آخذيني على المقبرة؟ '.. مخاوف طفلة بعد إنقاذها من تحت الركام في قطاع غزة'آخذيني على المقبرة'.. طفلة تعبر عن مخاوفها بعد إنقاذها من تحت الأنقاض في غزة

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ALMOWATENNET: أسعار النفط تسجل 86.91 دولار للبرميل في العقود الآجلة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأسعار النفط تسجل 86.91 دولار للبرميل في العقود الآجلة تترقب أسعار النفط بحذر شديد تطورات الأوضاع في المنطقة من جهة وقرارات البنك المركزي الأمريكي حول أسعار

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RTARABIC: بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يستعرض جهوزيته للتطورات في كل جبهة مع حماس وحزب اللهأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري الجهوزية لأي تطور يستجد في كل منطقة مشيرا لوجود آلاف أنواع الذخيرة والأهداف الأخرى مع الانتشار بشكل واسع النطاق في المنطقة الجنوبية.

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CNNARABİC: تقييم الاستخبارات الأمريكية عن وضع إيران ووكلائها مع التطورات في غزةيميل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، في الوقت الحالي، إلى تقييم أن إيران ووكلائها يوازنون ردهم على التدخل العسكري الإسرائيلي في غزة لتجنب الصراع المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

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SKYNEWSARABİA: 'أين عبود؟' رواد مواقع التواصل يسألون عن الفتى الغزي'أين اختفى عبود؟'، هذا هو السؤال الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية خلال الساعات الماضية، ويتخوف من يطرحونه أن تأتيهم الإجابة الصادمة عن مصير الصبي الفلسطيني عبد الرحمن بطاح.

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ALMOWATENNET: الإفراط في تناول الشوكولاتة يرفع السكر والدهون المشبعة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالإفراط في تناول الشوكولاتة يرفع السكر والدهون المشبعة حذرت دراسة حديثة من الإفراط في تناول الشوكولاتة لأنها تتسبب في زيادة نسبة السكر والدهون المشبعة.

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