الصين: غزة ستكون 'محور اهتمامنا' خلال ترؤسنا لمجلس الأمن

وأضاف تشانغ أن"المجلس يركز على هذه القضية منذ بضعة أسابيع وستظل محور عمل المجلس، لاسيما خلال الرئاسة الصينية له". وأوضح المسؤول الصيني أن"المجلس سيسعى جاهدا من أجل وقف إطلاق النار، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، والحد من الكوارث الإنسانية، وتعزيز حل الدولتين، وتحقيق السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين خلال رئاسة الصين له".
وبالإضافة إلى الصراع في غزة، سيغطي جدول أعمال المجلس المناقشات حول وضع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والوضع في السودان، والتطورات المتعلقة بالبوسنة والهرسك، وليبيا، وإطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية والحرب في أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الصلة، حسب المصدر نفسه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دمارا هائلا، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.
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