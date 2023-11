الصين تريد عقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية

يواجه مئات آلاف الأفغان المقيمين بصفة غير قانونية في باكستان خطر التوقيف والترحيل، بعد انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة لهم لمغادرة البلاد الأربعاء، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي. وأمهلت باكستان الأفغان المقيمين في وضع غير قانوني على أراضيها، الذين تقدر أعدادهم بـ1.7 مليون شخص، حتى الأربعاء للمغادرة طوعاً تحت طائلة ترحيلهم. وانضم آلاف الأشخاص الراغبين في تجنب الترحيل الأربعاء إلى طابور السيارات الطويل في تورخام، المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.

ولطالما قامت الصين بتعديل الخرائط حسب رغبتها. وقد أعادت رسم الخرائط في الأشهر الأخيرة في محاولة لإثبات حقها في المطالبة بالأراضي المتنازع عليها مع الهند وماليزيا. وأدانت الصين، اليوم (الأربعاء)، استهداف المدنيين في غزة، وأكدت أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين والعاملين في الإغاثة الإنسانية واحترام القانون الدولي.

أدانت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين وتعرض أرواحهم للخطر؛ مشيرة إلى أنه تجب حماية أرواح الفلسطينيين؛ شأنها شأن أرواح الشعوب الأخرى. قُتل جنديان من الأمن الباكستاني، وإرهابيان خلال تبادل إطلاق النار، اليوم، بين قوات الأمن وإرهابيين في منطقة أوران بإقليم بلوشستان جنوب باكستان.

آخر تحديث: 14:22-31 أكتوبر 2023 م ـ 16 ربيع الثاني 1445 هـلقطة جوية تُظهر الشرطة وهم يتخذون موقعهم خارج مكتب البريد حيث يُعتقد أن هناك رجلاً متحصناً في مدينة وارابي (أ.

