الصليب والهلال الأحمران: فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة جراء قطع الكهرباء

وقال تشاباجين في تدوينة على منصة"إكس" (تويتر سابقا):"انقطع الاتصال بزملائنا في غزة جراء انقطاع الكهرباء، ونشعر بالقلق إزاء عدم قدرة الصليب الأحمر الفلسطيني على مواصلة تقديم الخدمات الطبية الطارئة".

ودعا الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق. كما شدّد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، على أن المدنيين في غزة يتعرضون لـ"أعنف" قصف يشهده القطاع على الإطلاق.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن "القوات البرية التابعة له ستقوم بتوسيع نشاطها هذه الليلة في قطاع غزة"، تزامنا مع قصف مكثف على القطاع، وانقطاع كامل الاتصالات والإنترنت.

وفي السياق، نقلت القناة"12" العبرية (خاصة) عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، لم تسمها، قولها إن ما يحصل في غزة الآن"ليس غزوا بريا بشكل رسمي". وذكرت القناة ذاتها عن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، لم تسمّه قوله إن"الإسرائيليين يقومون بغزو محدود لقطاع غزة". headtopics.com

وتشنّّ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة." أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون الاحتلال.

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