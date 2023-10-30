الصفدي: استمرار الحرب على غزة يدفع المنطقة إلى 'الهاوية'

وزير الخارجية الأردني أكد خلال استقباله بالعاصمة عمّان المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، على "ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة"..

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، من أن استمرار الحرب على قطاع غزة ستؤدي بالمنطقة إلى"الهاوية". جاء ذلك خلال استقبال الصفدي بالعاصمة عمّان، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون، الذي يجري زيار رسمية غير محددة المدة إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا خلال اجتماعهما"الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين". headtopics.com

وأكد الصفدي على"ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، والتي إن استمرت ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية"، محذراً من انعكاساتها"الخطيرة" على أمن المنطقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قُتل 8005 فلسطينيين بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة عن تدمير أحياء سكنية كاملة، كما أطبقت إسرائيل حصارها على غزة، بحيث منعت كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج، ما ينذر بوضع كارثي، بحسب تحذيرات دولية.

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