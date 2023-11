الصحة العالمية: آلاف الحالات الحرجة في غزة بحاجة إلى علاج فوري

وحذرت المنظمة من أن هناك الآلاف في قطاع غزة بحاجة للحصول على الخدمات الصحية العاجلة والأساسية في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى، مثل الوقود والمياه والغذاء".وأشارت المنظمة إلى وجود أكثر من 1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من 2000 مريض يُعالجون من السرطان، و45 ألف شخص مرضى بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري.

وقبل بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، كان نحو 100 مريض يوميًا بحاجة إلى الخروج من القطاع للحصول على خدمات صحية متخصصة بسبب نقص الخدمات الصحية المتخصصة.ودعت المنظمة أيضًا إلى التعجيل بوصول المساعدات الإنسانية داخل القطاع، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية، وإلى توافر إمكانية إحالة المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية خارج غزة.

ورحب الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في بيان "بقبول 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج". وبحسب المنظمة، فإن مستشفى العريش الذي يقع في أقرب مدينة رئيسية إلى الحدود، هو "مستشفى الإحالة الأول الرئيسي، وتوجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، بما في ذلك الرضوض والحروق الكبيرة".

