الصحة الفلسطينية: مقتل 121 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدوينته الأخيرة وتصريحاته التي ألقى فيها بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر.

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة. headtopics.com

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.أنقرة تصدر توضيحا بخصوص"مقاتلات بريطانية قصفت غزة أقلعت من تركيا"

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن وقف إطلاق النار مع حركة"حماس" أمر غير ممكن، وإذا حصل سيكون هدية" للحركة.دخل النجم المصري محمد صلاح، قائمة تاريخية في فريقه ليفربول بعدما ساهم في فوزه على ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثية دون رد يوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. headtopics.com

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غزة.. ارتفاع عدد القتلى إلى 8005 أشخاص بينهم 3342 طفلاقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف، ارتفع إلى 8005 أشخاص، بينهم 3342 طفلا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 7700 قتيلأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (السبت) ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى منذ اندلاع الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى أكثر من 8 آلاف قتيلأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 8 آلاف قتيلأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل السبت الأحد أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين حصيلة قتلاه منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' في السابع من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لضحايا المواجهات في الضفة الغربيةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 111 قتيلا، وأكثر من 1900 جريح. اقرأ أكثر ⮕