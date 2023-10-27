الصدر يهدد.. 'أغلقوا السفارة الأميركية في بغداد وإلا..!'

تضم قوات أميركية سواء في العراق أو سوريا، أطل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الذي أعلن سابقا اعتزاله السياسة.

وحذر الحكومة العراقية والبرلمان على السواء، داعيا إياهما إلى التصويت على إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، نظرا"للدعم الأميركي اللامحدود للإسرائيليين ضد غزة"، حسب قوله.كما قال في بيان نشر على حساباته في مواقع التواصل، اليوم الجمعة:"إن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا".

أتى ذلك، بعدما تجمع المئات من أنصار الفصائل العراقية شبه العسكرية المدعومة من إيران قبل أيام، عند المعبر الحدودي الرئيسي بين العراق والأردن للتعبير عن تضامنهم مع غزة، والدعوة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي.وكان نحو 800 من أنصار قوات الحشد الشعبي، وهي جماعة تنضوي تحت لوائها فصائل معظمها شيعية، قد غادروا بغداد، الأسبوع الماضي، في حافلات متجهة إلى المعبر الحدودي مع الأردن في محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق، لاسيما أن الحدود الأردنية تمثل أقرب نقطة من العراق إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. headtopics.com

لاسيما بعدما ارتفعت وتيرة التهديدات من قبل عدة فصائل ومجموعات مدعومة إيرانياً سواء في العراق أو سوريا وحتى لبنان، حيث هدد حزب الله أكثر من مرة بالانخراط في الحرب ضد إسرائيل إذا"استدعت الحاجة". ومن اليمن، هدد زعيم الحوثيين أيضا يوم العاشر من أكتوبر بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ إذا تدخلت القوات الأميركية في الصراع بغزة بشكل مباشر.حذرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من الرد على مكالمات واتساب من أرقام مجهولة قادمة من الخارج.وقالت إن هذه المكالمات قد تكون جزءا من محاولة اختراق ...

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