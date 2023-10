الصحة العالمية تفقد الاتصال بموظفيها في غزة

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة لم تعد على اتصال بموظفيها ومنشآتها الصحية وشركائها الآخرين في قطاع

وكتب تيدروس اليوم الجمعة على موقع إكس: "هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء".وأضاف: "نحث على توفير الحماية على الفور لجميع المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل"، وفي مشاركة ثانية، كتب أدهانوم كلمة واحدة فقط هى "لماذا؟"

We have lost touch with our staff in Gaza, with health facilities, health workers and the rest of our humanitarian partners on the ground. This siege makes me gravely concerned for their safety and the immediate health risks of vulnerable patients. headtopics.com

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته البرية تقوم مساء اليوم الجمعة، بتوسيع نطاق عملياتها في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الجمعة، إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها، وسط تقارير عن قصف مكثف على قطاع غزة المحاصر، حيث انقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة.، منذ بدء العدوان على القطاع، في الـ 7 من أكتوبر الجاري، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

