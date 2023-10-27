الشرط الوحيد لمنح تراخيص العمل في المملكة للشركات الأجنبية

كشفت وزارة الاستثمار، عن المستندات المطلوبة والشروط والقيود المعتمدة لتقديم خدمة الترخيص التجاري للمنشآت الأجنبية بنسبة 100%.ويقصد بالشركات التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة أو التجارة الإلكترونية.وأكدت أنه يلزم تقديم صورة السجلات التجارية للمنشأة المشاركة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل، مصدقة من السفارة السعودية.شروط الحصول على ترخيص استثماري2ـ كتابة عقد التأسيس الخاص بالشركة بشكل قانوني يحوي بنود الاتفاق بين إدارة الشركة والشركاء في حال وجودهم.

8ـ تسجل الشركة في الغرفة التجارية وفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة الهجرة والجوازات وفي وزارة الداخلية. كشفت وزارة الاستثمار، عن المستندات المطلوبة والشروط والقيود المعتمدة لتقديم خدمة الترخيص التجاري للمنشآت الأجنبية بنسبة 100%.ويقصد بالشركات التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة أو التجارة الإلكترونية.وأكدت أنه يلزم تقديم صورة السجلات التجارية للمنشأة المشاركة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل، مصدقة من السفارة السعودية.شروط الحصول على ترخيص استثماري2ـ كتابة عقد التأسيس الخاص بالشركة بشكل قانوني يحوي بنود الاتفاق بين إدارة الشركة والشركاء في حال وجودهم.

8ـ تسجل الشركة في الغرفة التجارية وفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة الهجرة والجوازات وفي وزارة الداخلية.

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السعودية ستطبق الموعد المحدد للشركات لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياضقال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير 2024 وإلا ستخسر تعاقداتها مع... اقرأ أكثر ⮕

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