الشرطة الأميركية تواصل مطاردة مطلق النار في ولاية ماين

عناصر القوى الأمنية يفتشون حرجا في مونماوث في ولاية ماين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد عملية إلاطق نار في لوينستونفي ولاية ماين الحدودية مع كندا تغطي محطات التلفزة المحلية بشكل متواصل عملية إطلاق النار وتنشر بانتظام صورا للضحايا بعد تحديد هويتهم.

وتتمحور الأحاديث في مدينة لوينستون على المشتبه فيه الرئيسي روبرت كارد الاحتياطي في الجيش البالغ 40 عاما. وهو متهم بإطلاق النار في قاعة بولينغ ومطعم ما أسفر أيضا عن وقوع 13 جريحا. وقال أحد أبناء المدينة الجمعة في تعليق على الصورة التي نشرتها السلطات للمشتبه فيه، إن روبرت كارد إذا كان لا يزال على قيد الحياة،"لم يعد يشبه بالتأكيد هذه الصورة!"

والجمعة كان المحققون يمشطون ضفة نهر ومساحة مائية عثر بقربها على سيارة كارد على ما قال مايك سوشاك مفوض دائرة الأمن العام في ماين.وبدا أن عملية المطاردة تكثفت مساء الخميس. فقد تجمعت القوى الأمنية أمام منزل تملكه عائلة المشتبه فيه على ما قال أحد الجيران لوكالة فرانس برس. وقد أرسلت مسيرات ومروحية وآليات مدرعة إلى المكان.لكن القوى الأمنية انسحبت بعد ذلك من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين الذين احتشدوا بأعداد كبيرة في المكان، ما خيب الآمال حول احتمال أن يكون حدد مكان وجود المشتبه فيه. headtopics.com

وأغلقت المدارس والمتاجر أبوابها فيما احتل عناصر الشرطة المدججون بالسلاح موقف السيارات في المدرسة الثانوية.وقتل سبعة أشخاص هم امرأة وستة رجال في قاعة البولينغ فيما قضى ثمانية آخرون في مطعم بعد أكثر من عشر دقائق على ذلك فيما توفي ثلاثة جرحى متأثرين بإصابتهم في المستشفى لاحقا.

وروى شهود كانوا في قاعة البولينغ كيف احتمى الزبائن تحت الطاولات وفي الأجهزة في آخر القاعة. وقالت رايلي دومون لمحطة"ايه بي سي" التلفزيونية "نمت فوق ابنتي فيما نامت أمي فوقي".ولم تكشف الشرطة عن هوية الضحايا لكن بين قتلى المطعم جوزف ووكر البالغ 57 عاما الموظف فيه على ما قال والده لوسائل إعلام أميركية عدة.وندد الرئيس الأميركي جو بايدن بعمل"مأسوي مجنون" وأمر بتنكيس الأعلام فوق مقار الإدارات الفدرالية. headtopics.com

اقرأ أكثر:

France24_ar »

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار في ماين الأميركيةفتح مسلح النار في ثلاثة مواقع منفصلة في لويستون بولاية ماين الأميركية، ما أدى حسب وسائل إعلام إلى سقوط 16 قتيلا على الأقل وما بين 50 إلى 60 جريحا. اقرأ أكثر ⮕

مسلح أميركي يقتل 22 ويصيب 60 في ولاية ماين الأميركيةفتح مسلح النار في ثلاثة مواقع منفصلة في لويستون بولاية ماين الأميركية، ما أدى حسب وسائل إعلام إلى سقوط 22 قتيلا على الأقل وما بين 50 إلى 60 جريحا. اقرأ أكثر ⮕

مسلح يقتل 22 ويصيب 60 في ولاية ماين الأميركيةفتح مسلح النار في ثلاثة مواقع منفصلة في لويستون بولاية ماين الأميركية، ما أدى حسب وسائل إعلام إلى سقوط 22 قتيلا على الأقل وما بين 50 إلى 60 جريحا. اقرأ أكثر ⮕

مسلّح يقتل 22 ويصيب «عدداً أكبر» في ولاية ماين الأميركيةقُتل 22 شخصاً على الأقلّ وأصيب «عدد أكبر بكثير» بجروح برصاص مسلّح أطلق النار ليل أمس (الأربعاء) في موقعين مختلفين في مدينة لويستون بولاية ماين. اقرأ أكثر ⮕

الشرطة الأمريكية تحدد مشتبها به في حادثة إطلاق النار الدموية بولاية ماينصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

ماذا نعلم للآن عن إطلاق النار ومقتل 22 وجرح نحو 60 في ماين بأمريكا؟وقعت حادثتا إطلاق نار جماعي في مدينة لويستون بولاية ماين الأمريكية، ليلة الأربعاء، مع استمرار مطاردة السلطات الأمنية للمسلح، وفيما يلي ما نعلمه للآن عن الحادث: اقرأ أكثر ⮕