الشرطة الاسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العامود في القدس وتهدده بالاعتقال (فيديو)

وتعرضت المراسلة وأفراد الطاقم لعبارات تهديد بالاعتقال والتهكم من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال تغطية أحداث اليوم الجمعة في منطقة باب العامود في القدس. وتوجه عناصر من الشرطة الإسرائيلية نحو فريق RT وطلب الضابط المسؤول هويات طاقم RT، ورغم تأكده من التصاريح والهويات طالب بالمغادرة فورا قائلا:"اذهبوا من هنا، خذوا كاميراتكم من هنا واذهبوا.. لن أقولها مرتين، هكذا، هنا لا تقف الصحافة، هناك نقطتان لتجمع الصحافة".وتابع الضابط: أنتم تسببون لنا الازعاج هنا.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.وصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة"حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو."تسليم مصر مفاتيح غزة".. headtopics.com

رفع مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، خلال خطابه في الجمعية العامة رمز استجابة سريعة (QR code)، زعم أنه يحوي أدلة على"جرائم حماس" التي ارتكبتها في 7 أكتوبر.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الكامن وراء رغبة واشنطن المفاجِئة في العودة إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا.قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن لديها اسم قائد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تعتقد أنها مسؤولة عن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في جنين في مايو 2022.تمكّن العلماء من فك تشفير بروتين من الحيوانات المنوية لقنفذ البحر، والموجود أيضا لدى البشر، ما يفتح طريقا محتملا جديدا لعلاج العقم عند الذكور. headtopics.com

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مسؤول فلسطيني: '5 آلاف فقط' تمكنوا من أداء صلاة الجمعة بالأقصىإثر قيود مشددة فرضتها الشرطة الإسرائيلية للجمعة الثالثة على التوالي، حسب مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للأناضول - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة الطور شرق القدس وتطلق قنابل الغاز في بلدة العيزرية (فيديو)اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة الطور شرق القدس، كما وردت أنباء عن قيام الجيش بإطلاق قنابل الغاز وبكثافة في منطقة رأس كبسة ببلدة العيزرية شرق القدس أيضا. اقرأ أكثر ⮕

شاهد.. سرايا القدس تقصف مدنا إسرائيلية برشقات صاروخيةبثت قناة الجزيرة مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) باتجاه تل أبيب والمدن الإسرائيلية ردا على ما وصفتها بمجازر الاحتلال بحق المدنيين في غزة. اقرأ أكثر ⮕

مراسل RT يوثق مشاهد من استهداف القوات الإسرائيلية لمنطقة الجلاء اليرموك غرب قطاع غزة (صور)وثق مراسل RT في غزة مشاهد من استهداف القوات الإسرائيلية لمنطقة الجلاء - اليرموك غرب القطاع يوم الأربعاء. اقرأ أكثر ⮕

إصابة ثلاثة جنود في هجوم انتحاري شمال غرب باكستانأصيب ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم انتحاري، استهدف اليوم نقطة تفتيش للشرطة في منطقة 'وادي تيراه' بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان. اقرأ أكثر ⮕

أطفال تحت الأنقاضفلسطينيون يحملون أطفالا جرحى بعد انتشالهم من تحت أنقاض منطقة مدمرة في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة. 'إ ب أ' اقرأ أكثر ⮕