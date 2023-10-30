الشرطة الباكستانية تعتقل 10 إرهابيين في إقليم البنجاب

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على 10 إرهابيين، وذلك خلال عمليات أمنية نفّذتها قواتها في مناطق مختلفة من إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الإرهابيين ألقوا قنبلة يدوية أثناء وجود العديد من رجال الشرطة في الموقع، ثم أطلقوا وابلاً من النار، تصدى لها رجال الأمن وأجبروا الإرهابيين على الفرار. وأضافت أن تعزيزات إضافية من قوات الشرطة وصلت إلى الموقع، وشنت عملية تمشيط للبحث عن الإرهابيين.

وقال شاهد عيان إن الجماعة المتطرفة استهدفت صالة ألعاب رياضية داخل مركز التسوق، في حين تظهر صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً من مبنى متعدد الطوابق تعرض لأضرار. قُتل 3 أشخاص، وأُصيب نحو 30 بجروح، في جنوب الهند، على أثر انفجار يرجَّح أنه ناجم عن قنبلة يدوية الصنع، خلال تجمُّع مسيحي ضمّ أكثر من ألفيْ شخص، وفق حصيلة جديدة نُشرت، الاثنين. headtopics.com

وعلى أثر الانفجار، سلّم رجلٌ نفسه للشرطة، بعدما نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وبثّته القنوات التلفزيونية، قال فيه إنّه من أتباع هذه الطائفة، وبات يختلف الآن مع تعاليمها. ويدين نحو 2 في المائة من سكّان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، بالمسيحية، وفق ما أظهره آخِر إحصاء سكاني.ويُعرَف عن شهود يهوه انتقالهم بين البيوت للتبشير بتعاليمهم، وهم يندرجون ضمن حركة إنجيلية مسيحية وُلدت في الولايات المتحدة.

ووقع الانفجار غداة كلمة ألقاها رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل، عبر فيديو لتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مالابورام، في ولاية كيرالا، على بُعد نحو 115 كيلومتراً شمال كالاماسيري.وأدان حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي الحاكم، بث خطاب خالد مشعل المسجل مسبقاً، والذي نظّمته مجموعة من الشباب المنتسبين في الولاية إلى حزب «الجماعة الإسلامية». headtopics.com

وأضاف شويغو أن «الدول التي تُعارض الديكتاتورية الاستعمارية الغربية الجديدة وتدافع عن مبادئ المساواة، واللامركزية والأمن غير القابل للتجزئة، تتعرض لضغوط شديدة، اقتصادياً وسياسياً»، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم الاثنين.

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