الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا طعن شرطيا في القدس (فيديوهات)

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إيلي ليفي، إن"هجوما وقع في منطقة الشيخ جراح بالقدس، حيث قام إرهابي بطعن شرطي، وبعد مطاردة قصيرة قامت القوات بتحييده".

פיגוע באזור שייח ג'ראח בירושלים | דובר המשטרה אלי לוי: "המחבל דקר שוטר, לאחר מרדף קצר הכוחות ניטרלו אותו" • מנכ"ל מד"א אלי בין: "מצבו של השוטר קשה אבל יציב, מועבר לבית חולים"أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.إطلاق قذائف من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.. (فيديو+صور)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.10.2023/ أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة. headtopics.com

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'سرايا القدس' تنشر مشاهد من استهداف تل أبيب والمدن الإسرائيلية برشقات صاروخية (فيديو)نشرت 'سرايا القدس'، الجناح العسكري لحركة 'الجهاد الإسلامي' في فسلطين، مقطع فيديو يوثق إطلاق رشقات صاروخية في اتجاه تل أبيب والمدن الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

'حمم الهاون'..'سرايا القدس' تنشر مشاهد من استهدافها لمواقع وحشودات إسرائيلية (فيديو)نشرت 'سرايا القدس'، الجناح العسكري لحركة 'الجهاد الإسلامي' في فلسطين اليوم السبت، مشاهد من استهدافها للمواقع والحشودات العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر: القوات الإسرائيلية تطالب بإخلاء مستشفى القدسقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بـ'الإخلاء الفوري لمستشفى القدس' في قطاع غزة 'كونه سيتم قصفه'. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر يتلقى تحذيرات من المخابرات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في غزة تمهيدا لقصفهأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه. اقرأ أكثر ⮕

الشرطة الإسرائيلية: سنفرق أي مظاهرة في قيسارية بالقرب من منزل نتنياهوأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات مساء اليوم السبت بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: ما يحدث في غزة 'إبادة جماعية'وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قالت، في بيان إن إسرائيل 'تقتل يوميا كلَّ أمل' في نجاة الجرحى والعالقين تحت الأنقاض - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕