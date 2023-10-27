الشرطة الإسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العمود

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية إنزال بحري على شواطئ غزة الليلة الماضية"حزب الله" يعلن مهاجمته موقعا إسرائيليا على الحدود وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية وماديةغارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية إنزال بحري على شواطئ غزة الليلة الماضية"حزب الله" يعلن مهاجمته موقعا إسرائيليا على الحدود وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية وماديةغارات مكثفة ومتواصلة على قطاع غزة

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الشرطة الاسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العامود في القدس وتهدده بالاعتقال (فيديو)سجلت مراسلتنا في القدس داليا النمري لحظة تعرض فريق RT للطرد من منطقة باب العامود في القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية وسط تهديدات بالاعتقال إن لم يغادروا المنطقة، ودون إعطاء أي مبرر. اقرأ أكثر ⮕

مراسل RT يوثق مشاهد من استهداف القوات الإسرائيلية لمنطقة الجلاء اليرموك غرب قطاع غزة (صور)وثق مراسل RT في غزة مشاهد من استهداف القوات الإسرائيلية لمنطقة الجلاء - اليرموك غرب القطاع يوم الأربعاء. اقرأ أكثر ⮕

أطفال تحت الأنقاضفلسطينيون يحملون أطفالا جرحى بعد انتشالهم من تحت أنقاض منطقة مدمرة في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة. 'إ ب أ' اقرأ أكثر ⮕

الشرطة الإسرائيلية تحذر السكان من 'واتساب'.. لماذا؟حذرت الشرطة ومديرية الإنترنت في إسرائيل السكان، الجمعة، من الرد على مكالمات 'واتساب' من أرقام مجهولة قادمة من الخارج. اقرأ أكثر ⮕

الشرطة الإسرائيلية تحذر السكان من 'واتساب'.. لماذا؟نصحت الشرطة ومديرية الإنترنت في إسرائيل السكان، الجمعة، بعدم الرد على مكالمات 'واتساب' من أرقام مجهولة قادمة من الخارج. اقرأ أكثر ⮕

إصابة ثلاثة جنود في هجوم انتحاري شمال غرب باكستانأصيب ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم انتحاري، استهدف اليوم نقطة تفتيش للشرطة في منطقة 'وادي تيراه' بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان. اقرأ أكثر ⮕