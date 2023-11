السيسي يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف إطلاق النار في غزة

ونقل البيان عن الرئيس المصري قوله إن بلاده تبذل جهوداً كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال قيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وذكرت 3 مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني في وقت سابق اليوم أن ما لا يقل عن 320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزة، في الدفعة الأولى من عمليات الإجلاء من القطاع المحاصَر، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

تحاصر قوات «الدعم السريع» مدينة «الفاشر» عاصمة إقليم شمال دارفور، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها السيطرة على مدينة «نيالا»، حاضرة ولاية جنوب دارفور «الاستراتيجية»، وإلحاقها بمدينة «زالنجي»، عاصمة وسط دارفور، وسيطرتها الفعلية على مدينة «الجنينة»، عاصمة غرب دارفور، وحال سقوط مدينة «الفاشر»، فإنها تكون قد أكملت السيطرة على الإقليم الاستراتيجي، وفتحت لنفسها طرق إمداد وتشوين لا يستطيع الجيش السوداني السيطرة عليها.

وكان والي الولاية الموجود في مدينة جوبا، حاضرة جنوب السودان، قد وجه رسالة صوتية لطرفي القتال، دعاهما فيها لفتح ممرات آمنة للمواطنين، والسماح لهم بمغادرة الأماكن التي يدور فيها القتال بسلام.

وشهد الإقليم حالة من الاضطراب نتيجة للصراعات على الموارد بين مجموعاته السكانية العربية والأفريقية تارة، والعربية-العربية تارة أخرى، وزادت حدتها بعد دخول السلاح بكميات كبيرة للإقليم بسبب الصراعات المحيطة بالإقليم: «الحروب التشادية، ثم الحرب التشادية-الليبية، والحروب في أفريقيا الوسطى، والحرب الأهلية مع جنوب السودان»، متأثرة بالتداخل الإثني بين المجموعات السكانية في هذه الدول ودارفور؛ إذ كانت القبائل المشتركة تعبر الحدود إلى الإقليم لنصرة فرع القبيلة في الدولة الأخرى.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: ولي عهد الكويت يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعداتولي عهد الكويت يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: السيسي يؤكد ضرورة العمل على موقف حاسم لوقف النار في غزةأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اليوم الأربعاء على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما للدفع باتجاه وقف إطلاق النار وإ

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةسيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن وقال بيرني ساندرز خلال كلمة له داخل مجلس الشيوخ الأمريكي: إن الأولوية الأولى في غزة يجب أن تكون لوقف القصف،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'بوليتيكو': إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية في غزة ولكن ليس وقف إطلاق النارأفادت صحيفة 'بوليتيكو' نقلا عن مصدر، أن إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الأمريكيون المسلمون ينذرون بايدن: لا تصويت بدون وقف إطلاق النار في غزةأكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على الامتناع عن التصويت لصالح الرئيس جو بايدن، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: وزير الدفاع يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزةوزير الدفاع يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕