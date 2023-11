السيسي يؤكد ضرورة العمل على موقف حاسم لوقف النار في غزة

كما قال السيسي إن تسوية القضية الفلسطينية تتطلب إعمال حل الدولتين، مشددا على أن"الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".ونقل البيان عن الرئيس المصري قوله إن بلاده تبذل جهودا كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال قيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بلا هوادة ردا على الهجمات التي شنها مقاتلون من حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، وفق سلطات الدولة العبرية.

