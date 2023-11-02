السيسي يدعو لموقف دولي 'حاسم' لإنفاذ هدنة فورية في غزة

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحسب بيان للرئاسة المصرية، تزامن مع اتصالات وزارية مصرية بريطانية بشأن غزة. وأفادت الرئاسة المصرية في بيان، بأن السيسي بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من سوناك"مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأكد الرئيس المصري خلال الاتصال"ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة". وأشار إلى أن"مصر تبذل جهوداً كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة".
بدوره، أكد سوناك"موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية"، بحسب بيان الرئاسة المصرية. في سياق متصل، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حول التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقال المتحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في منشور عبر حساب الوزارة على منصة"إكس" إن الوزيرين"تبادلا التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكامل".ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في القطاع أحدثت دمارا هائلا، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.
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