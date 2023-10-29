السياسة المالية والتضخم والديون

نقاط عدة جديرة بالاهتمام ظهرت في نقاشات المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي مع إخصائي الصندوق والمسؤولين عن إعداد نشرة"المراقب المالي" لأكتوبر، حيث تم التطرق إلى أمور مالية واقتصادية عدة من منظور خبراء الصندوق وتوقعاتهم حول مستقبل الاقتصاد العالمي، ونظرا لما يتمتع به هؤلاء المديرون من خبرة واطلاع على بيانات ودراسات اقتصادية عالمية فقد يكون من المناسب الاستئناس بآرائهم وتوقعاتهم المستقبلية.

فبينما يشيد مديرو الصندوق بالمتانة والمرونة لبعض الاقتصادات الكبرى، كالولايات المتحدة، إلا أنهم يقرون بوجود تحديات كبيرة تعترض طريق دول أخرى كثيرة في سبيل العودة إلى مستويات الإنتاج ما قبل أزمة كورونا.

أبرز تلك التحديات مصدرها السياسات النقدية المتشددة اللازمة لمحاربة التضخم، وضعف السياسات المالية في مواجهة مستويات الدين المتصاعدة، إلى جانب التأثيرات السلبية للانقسام الاقتصادي بين الدول، ما يعرف بالانقسام الجيواقتصادي الذي قام الصندوق بإجراء دراسات حوله، من حيث تأثيره في نمو الناتج المحلي العالمي وسلاسل الإمداد ووفرة المواد والمعادن اللازمة لتحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ وغيرها من برامج حماية البيئة، حيث تشير تقديرات الصندوق إلى أن هناك نقصا يصل إلى 30 في المائة من حجم الاستثمارات... headtopics.com

يرى صندوق النقد الدولي أن الاستقرار المالي العالمي معرض لمخاطر عالية رغم التدخل السريع والحاسم لاحتواء الأزمات البنكية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا في مارس من هذا العام، وسبب هذا التخوف مصدره استمرار معدلات التضخم عند مستويات عالية، ما يعني احتمال استمرار معدلات الفائدة المرتفعة فترة طويلة وما ينتج عن ذلك من عمليات تصحيحية في الأسواق المالية. يضاف إلى هذه المخاطر احتمال حدوث مزيد من الارتفاعات في أسعار السلع بسبب التقلبات المناخية والمخاطر السياسية في مناطق عدة حول العالم.

إحدى أهم الملاحظات التي أبداها مديرو الصندوق فيما يخص السيطرة على التضخم، هي أنه رغم إقرارهم بأن المسؤولية تقع على عاتق البنوك المركزية بشكل أساسي إلا أن للسياسة المالية دورا مهما آخر في السيطرة على التضخم من حيث الحد من حجم الطلب في الاقتصاد، ما يرفع من جدوى السياسة النقدية وفاعليتها في تحقيق أهدافها، ويتحقق ذلك بالطبع من خلال التحكم في الصرف ورفع إيرادات الدولة، إلى جانب الحاجة إلى إعادة جدولة ديون بعض الدول بالتعاون بين الدول. headtopics.com

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