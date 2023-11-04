السفارة الأميركية في مصر ترحب بتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة

وقالت إليزابيث جونز، القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى مصر، إن السفارة الأميركية ترحب بالأخبار الواردة منالحدودي، وإن بلادها ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وتحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي. وتابعت:"الرئيس الأميركي جو بايدن أكد من قبل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده برفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيه، وهذه المرة نؤكد مجددا أن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى".
وكانت وزارة الخارجية المصرية، في إطار الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، قد كشفت اليوم الخميس لسفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية في القاهرة الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة. واستعرضت الخارجية بشكل تفصيلي محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة وفقاً للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح، خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي المصرية وإجلائهم خلال الفترة الزمنية المحددة، واتخاذ الترتيبات اللوجيستية اللازمة لذلك.حثّ نوابٌ جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، وزارة الخارجية على إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية على خلفية.
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