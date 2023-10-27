السلطات الإسرائيلية تكشف عن عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الجنوب والشمال

كشفت"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل (NEMA)" عن عدد المستوطنين الذينتم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري.وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل (NEMA)، بإجلاء حوالي 125 ألفا من سكان البلدات والمستوطنات الجنوبية والشمالية الإسرائيلية المعرضة بشكل مباشر لإطلاق النار من غزة ولبنان إلى الفنادق وغرف الضيوف التي تمولها تل أبيب.

وقوبلت"طوفان الأقصى" بعملية"السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".

قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.قال رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المصري اللواء أحمد العوضي، إن مصر لن تقوم بأي رد عسكري إلا في حال تعرض أمنها القومي لأي مخاطر خارجية.

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إجلاء 125 ألف إسرائيلي من الجنوب والشمال منذ بدء حرب غزةوفق هيئة الطوارئ الوطنية الرسمية في إسرائيل - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

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